CORONAVIRUS - La métropole de Dijon bascule en zone d'alerte renforcée

Le ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé lors de sa conférence de presse hebdomadaire que la métropole de Dijon passe en zone d'alerte renforcée, dès samedi 10 au matin. La Saône et Loire est le 2e département le plus impacté de Bourgogne-Franche Comté.