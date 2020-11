« Quand l’ancien côtoie le contemporain”, une exposition qui retrace 139 ans d'histoire de la bibliothèque givrotine

Elle a été inaugurée samedi 3 octobre, lors d'une opération « Portes ouvertes », qui a permis à un nombreux public de découvrir le nouvel agencement de la bibliothèque.

Cette nouvelle disposition, mise en place en février 2020. est le fruit d’une démarche participative, appelée « Biblioremix », qui a été proposée en 2019 aux abonnés et aux givrotins.

Elle a permis d'accompagner l'évolution de ce que qualifie Marie-Noëlle Le Carrer, Adjointe en charge de la Vie Associative et Culturelle, comme « un service intergénérationnel et indispensable, au même titre que l’école et La Poste ». ,

Sébastien Ragot, Maire de Givry, a rappelé que ce service a été créée en 1881, suite à la décision du Conseil Municipal de l'époque de créer « la première bibliothèque populaire de Givry ». Et du chemin a été parcouru depuis, puisque aujourd'hui, elle propose à ses 896 abonnés, plus de 20 000 livres, livres audios et revues,

Comme le précise Sophie Bossut, bibliothécaire, « la mission de développer la lecture publique, en facilitant l’accès des collections au plus grand nombre, a toujours été une priorité. »

Mais la bibliothèque givrotine a su évoluer avec le temps. Ainsi poursuit Sophie Bossut « Si autrefois, c'était un lieu dédié au savoir, propice au silence presque religieux, fréquenté par des givrotins désireux de se divertir ou de s’instruire par la lecture, la bibliothèque est devenue, un lieu social dans lequel l’usager se sent comme à la maison, et partage, échange avec ses congénères. Bref elle est devenue un 3ème lieu ! »

C'est cette évolution que retrace l'exposition "Quand l'ancien côtoie le contemporain", qui a donc été inaugurée samedi matin en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et des membres du Conseil Municipal.

Et les évolution ne s'arrêteront pas là. Marie-Noëlle Le Carrer a en effet annoncé une ouverture prochaine 6 jours sur 7, « qui permettra d’assurer la continuité du service et d’attirer de nouveaux adhérents (la bibliothèque en a perdu 15% depuis 2014). »

Sophie Bossut, quant à elle est consciente que « la bibliothèque aura d’autres challenges à relever, d’autres services et actions à proposer, d’autres partenariats à construire pour satisfaire les prochaines attentes des citoyens. Elle n’a donc pas fini d’évoluer, avec déjà de nombreux projets à venir! »

L'exposition sera visible jusqu'au 14 novembre, et propose un historique de la bibliothèque et du bâtiment. On y trouve le registre de délibération municipale de l'époque, un échantillon du fonds ancien de la bibliothèque, le buste d'Henri IV, mais aussi des panneaux retraçant l'histoire de la peste de 1348 à Givry, d'après le plus vieux registre paroissial de France.

Les visiteurs pourront aussi admirer le décor réalisé spécialement pour cette manifestation par Frédérique Lamotte, une artiste peintre, qui travaille pour le périscolaire et la bibliothèque de Givry

En pratique :

Où? Bibliothèque de Givry , place de l'Eglise

Pour tout renseignement : 03 85 44 44 55 ou [email protected]

Crédit Photo Mairie de Givry