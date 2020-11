"Que faut-il faire ?" lance de désespoir un fidèle d'info-chalon.com

"Je suis gardien d'immeuble à Chalon-sur-Saône. Hier soir, en venant sortir mes containers, voici le spectacle de désolation sur lequel je suis tombé. Que faut-il faire pour stopper cela ? Mettre une camera au dessus du point de dépôt sauvage et faire de la vidéo verbalisation et pv a 135€(c'est à la mode !). En tout cas, je félicite les services de la ville qui, à 7h45 ce matin, étaient sur place pour nettoyer. En tout cas, une chose est sûre :" un cochon, tu lui coupes la queue, cela reste un cochon"! Malheureusement". C'est le message qu'un fidèle d'info-chalon.com a souhaité suite à notre publication d'un dépôt sauvage à Fragnes/La Loyère, comme quoi l'imbécilité des champs et l'imbécilité des villes, finalement, les imbéciles sont partout.