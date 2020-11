Dimanche Rose de soutien… ̏ gorge˝ à Virey le Grand

Vif succès de la Marche Rose de Virey le Grand qui a rapporté 500€ de dons partagés entre ̏Toujours Femme˝ et ̏CoraSaône˝.

Pour cette édition 2020 d’octobre rose, la commune de Virey le Grand avait, grâce à la participation de bénévoles, symboliquement décoré la place de la mairie avec des rubans roses et des soutiens-gorge. Une centaine de personnes de tout âge s’était regroupée place de la mairie.

Pour l’occasion un chapiteau était dressé dans la cour de la mairie où les bénévoles et le CCAS offraient le café aux participants(es). Sous ce même stand les deux associations présentes ̏Toujours Femme˝ et ̏CoraSaône˝ renseignaient les gens sur leur rôle et les actions menées. De nombreux articles tels que tee-shirts, porte-clés, foulards étaient proposés à la vente par Toujours Femme pour récolter des fonds.

Les participants(es) s’étaient parés(es) de rose pour cette manifestation dont l’atout majeur est la campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Le cancer du sein touche 1 femme sur 8 et peut être décelé rapidement si un contrôle régulier est pratiqué.

On pouvait noter la présence de bénévoles de l’amicale des donneurs de sang qui regroupe les quatre communes Crissey, Lessard, Sassenay et Virey.

Guillaume Thiebaut, maire de la commune, a remercié tous les bénévoles et toutes les personnes qui ont répondu présent ce dimanche matin. Il a aussi remercié de leurs présences les associations ̏Toujours Femme˝ et ̏CoraSaône˝ et invité l’ensemble des gens à partir pour une petite marche dans la commune avant de se retrouver vers la fin de matinée pour un verre de l’amitié.

C.Cléaux