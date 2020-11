Vive l'éducation!

Dans un communiqué adressé à Info Chalon, Bien Vivre à Chalon apporte son soutien aux enseignants et à l'Éducation Nationale, qualifiés par les trois élus d'opposition de «meilleurs remparts face à l'obscurantisme». Ce mouvement citoyen, écologiste et solidaire souhaite également réagir aux propos du maire de Chalon-sur-Saône, suite à la mort de Samuel Paty, professeur sauvagement assassiné, vendredi, à Conflans-Sainte-Honorine.

«Face à l'obscurantisme, le meilleur rempart, est l'éducation.



Face à l'abomination de l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, nous nous associons à la douleur de la famille ainsi qu'à son entourage. Nous sommes tous et toutes bouleversés par cet acte inqualifiable.



Face à ces attaques qui visent à déstabiliser l’école publique, gratuite, laïque, et à mettre en cause la liberté pédagogique et le devoir de former nos enfants à la citoyenneté et au vivre-ensemble, nous devons plus que jamais soutenir nos enseignants.



La liberté d'expression et la tolérance, fondements de notre pacte social, s'apprennent à l'école de la République, notamment par le débat et la controverse encadrés par les règles démocratiques. Ce sont entre autres les enseignants ainsi que toute la communauté éducative qui offrent à plus de 12 millions d'élèves l'instruction nécessaire pour être des citoyens et citoyennes accomplis.



Outre l'apprentissage de valeurs et de connaissances, la justice sociale et la dignité au travail sont des facteurs de cohésion, et d'apaisement social.



Répondre à la violence par la violence est indigne de nos valeurs républicaines. Avec son discours haineux, Gilles Platret joue un jeu dangereux pour notre démocratie. Répondre au fanatisme et à l'obscurantisme par les armes remet en cause les piliers de notre République, et ouvre la voie à une société fascisante et autoritaire, symbole des valeurs de l'extrême droite populiste, avec laquelle il semble de plus en plus en phase.



Nous continuons, pour notre part, à croire en nos valeurs républicaines. Ces valeurs nous suffisent si elles sont respectées, à lutter contre l’obscurantisme. Avec au premier plan le soutien au monde éducatif et la lutte contre l’injustice sociale et les inégalités.

Les élus de Bien Vivre à Chalon

Mourad Laoues, Amandine Ligerot, Christophe Regard»