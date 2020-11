Amicale Boules : l’école de pétanque labellisée par la Fédération Française

Lors de son assemblée générale statutaire du 28 octobre 2020, l’Amicale Boules de Châtenoy-le-Royal prouve que la vie d’un club passe par les jeunes que ce soit pour la boule lyonnaise ou pour la pétanque.

En raison de la situation sanitaire actuelle l’assemblée générale statutaire s’est tenue dans la salle des fêtes. L’équipe dirigeante avec son président Daniel Rebillard, a décidé de prendre de la hauteur histoire de respecter la distanciation sociale, en s’installant la table officielle sur la scène de la salle. Une assemblée ou l’on notait la présence de Henri Lombard, adjoint aux sports et représentant le maire ainsi que Jean-Marc De Michelli, président de l’Office Municipal de Sports et pétanqueur au club qui plus est !

Comme beaucoup d’associations sportives la saison a été quelques peu tronquée par le conséquences de cette pandémie du coronavirus. Moins de compétitions et d’entrainements que l’assistance a bien ressentie à l’énoncé du rapport d’activités. Le président a cependant tenu à remercier l’ensemble des 91 licenciés ( 61 en pétanque et 30 en sport boule entendez « lyonnaise ») « qui ont accepté toutes les contraintes imposées et sont restés fidèles à l’association. Un grand merci aussi à tous les bénévoles qui nous aident lors des concours ou en encadrant les deux disciplines. » a tenu à souligné Daniel Rebillard. Un président reconduit pour 4 ans dans ses fonctions à l’unanimité des licenciés et de la Presse invitée.

L'école de pétanque labellisée

Une association qui a vu un développement en effectif puisque ce sont 20 nouvelles licences qui ont été enregistrées : 15 à la pétanque dont 6 jeunes et 5 au Sport boule dont un jeune.

Une école de jeunes qui continue à se développer et qui compte 10 membres dans ses rangs : 3 benjamins; 4 minimes et 3 cadets et qui s’est vue attribuée une Labellisation « Ecole de Pétanque » par la Fédération française de Pétanque et Jeu Provençal pour deux ans ( 2020 - 2021), preuve évidente d’un bon choix pour assurer la pérennité du club, tout en apportant une action éducative, sportive et sociale à des jeunes ce qui n’a pu que satisfaire et apporter la félicité de la part des autorités présentes.

Des autorités qui ont insisté sur le rôle de leurs représentativités. Pour l’OMS en rappelant l’action entreprise par le centre Médico Sportif qui met à disposition des clubs sportifs un jeune médecin du sport, le matériel adéquat et un secrétariat pour les visites médicales afin d’obtenir les licences pour pratiquer.

Pour la Municipalité félicitations à l’Amicale Boules pour la labellisation de son Ecole de pétanque et confirmation du soutien financier à l’association au travers de la subvention et des aides en nature, tout en rappelant que le Conseil départemental 71 a mis également en place des aides pour le sport. Henri Lombard demandant aux associations : « de tenir le coup durant dette période difficile car la vie associative est une nécessité pour le lien social sur la commune. »

