Vos agences MMA CHALON/SAÔNE COLISEE et MMA CHAGNY restent ouvertes au public durant le confinement !

L’ensemble des équipes MMA Chalon/Saône Colisée et Chagny reste mobilisé et à votre service pendant cette période de reconfinement. Tous nos services sont accessibles.



Les agences MMA sont ouvertes au public et vous accueillent dans le respect des règles sanitaires.



Pour votre sécurité, nous vous invitons à privilégier la prise de rendez-vous.

MMA Chalon/Saône, 15 avenue Pierre Nugues - Tél 03 85 43 02 72

MMA Chagny, 23 rue du Bourg – Tél 03 85 87 17 25

