RD 978 - Entre Charrecey et Mercurey, il va falloir un mort pour prendre une décision ?

Et encore un "carton" ce mardi matin ! Et il s'en est fallu de peu pour que l'accident soit mortel.

Les mois se suivent et les faits se ressemblent étrangement. En l'espace de quelques semaines, ce sont pas moins de 5 accidents qui ont été recensés au même endroit. Un le 27 septembre, un le 6 et 23 octibre, et à nouveau les 3 et 9 novembre. Des accidents qui mettent en cause évidemment la vitesse pour l'un des deux véhicules en cause à l'image de celui qui s'est produit ce jour. Combien de fois faudra-t-il le dire ? Cette zone de virage située entre Charrecey et Mercurey est d'une dangerosité avérée et malgré l'abaissement de la vitesse dans ce secteur, rien n'y fait. Que faut-il faire avant qu'on recense des morts ? Ce mardi, c'est une personnalité bien connue de Mercurey qui roulait à sa place et à la vitesse qui s'est tout simplement pris un jeune permis probatoire et qui a encore une fois sur-estimé ses capacités à maîtriser sa vitesse et son véhicule. Et la prochaine fois ?

L.G