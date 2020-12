Clap de fin 2020 pour le Team TMX Compétition

Cette saison très particulière touche à sa fin. Les pilotes du team TMX Compétition ont fait de leur mieux avec la crise sanitaire. 3 courses se sont déroulées dans les dernières semaines. Courses où Germain Jamet et Calvin Fonvieille étaient engagés.

Germain Jamet



On commence par le vétéran du team, Germain Jamet, qui espérait le titre de champion de France National MX2. 3è et 2è de la première épreuve, Germain termine 2é et 2é de la seconde. Il décroche la deuxième place du championnat et est vice-champion de France.



Bravo à lui, car suite aux manques de courses cette saison, le plateau pilotes présent lors de ces deux courses était relevé. On se croyait sur un mini-élite MX2. Germain a tout donné pour aller chercher cette place. Il a montré une belle détermination, une belle vitesse et de la combativité. On a retrouvé notre Germain de 2019.

Calvin Fonvieille

Saison compliquée pour Calvin. Blessé au poignet à deux reprises coup sur coup en début d'année, le jeune pilote sudiste n'a pu reprendre l'entraînement que depuis un mois. Souhaitant travailler ses départs et en manque de compétition, il a décidé de participer à une manche de l'élite espagnol. Le niveau était relevé avec la présence de pilotes mondiaux et européens.

11è temps des essais chronométrés sur une piste rapide avec de gros sauts digne d'un Grand-Prix, Calvin reprend petit à petit ses marques pour la compétition. Il prend un bon départ lors de la manche qualificative et termine 10è. Le manque de compétition se fait ressentir et se verra tout au long du week-end, mais tout est normal. 6è temps du warm-up du dimanche matin, Clavin Fonvieille monte en pression et cela se confirme lors des manches de l'après-midi.

Lors de la première manche, il signe presque le holeshot. Calvin doit couper au bout de la ligne droite car il est trop extérieur. Il prend le wagon de tête et va tenir la cadence durant 20 minutes. Le physique pêche un peu et franchit la ligne d'arrivée à la 7è place.

Sa seconde manche sera encore mieux car cette fois-ci il fat le holeshot et part en tête. Durant 20 minutes il fait parti de la tête de course. Préférant ne pas prendre de risques, Calvin lève un peu le pied et a fini la manche en prenant un maximum de sensations de courses. Il termine 9è et 7è du week-end. Une belle performance quand on voit le niveau des autres concurrents.



Adrien Malaval, Valentin Fray, Noah Vampa

Pour nos autres pilotes tout va bien. Adrien Malaval profite de sa convalescence pour passer son brevet d'éducateur CQP chez La montagne Noire du sélectionneur français Pascal Finot.

Valentin Fray est de plus en plus à l'aise sur sa moto et enchaîne les tours d'entraînement. Noah Vampa notre pilote support en 125cc est lui aussi de mieux en mieux. Tout cela annonce une belle préparation hivernale, que le Coach Thibaut Mugnier va concocter de mains de maître.

Encore un grand merci à vous partenaires, qui nous ont soutenu tout au long de cette saison très compliquée du point de vue sanitaire. L'année 2021 s'annonce vraiment belle avec un nouveau cap, et des objectifs de champion de France en ligne de mire. On vous en dira plus très vite.