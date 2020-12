Le Téléthon c’est maintenant, Saint Rémy se mobilise.

L’organisation des manifestations pour soutenir l’action de l’AFM Téléthon est compromise mais la municipalité apporte sa contribution.

Une année difficile pour cette édition 2020 du Téléthon qui pourtant reste indispensable pour la collecte de fonds destinés à la recherche contre les maladies. Cette 34ème édition 2020 est parrainée par Matt Pokora. Avec ce slogan "La force de guérir : une révolution médicale est en marche ˝ des hommes et des femmes se battent au quotidien pour faire avancer la recherche.

Aujourd’hui, plus qu’hier et moins que demain, les chercheurs ont besoin de moyens, de soutiens que ce soit des pouvoirs publics, des entreprises, de nous tous pour faire avancer la recherche, vaincre la maladie et soutenir la mise au point de thérapies innovantes pour les maladies.

La Covid empêchant toute manifestation dans la commune de Saint Rémy, le conseil municipal a décidé de faire un don de 2500 € et d’organiser la mise en vente de livres de la médiathèque au profit de l’AFM Téléthon.

Le Club Py-Rémy 2, association qui a pour but de développer la pratique du jeu pyramide, d’organiser dans cette discipline des rencontres et des tournois amicaux et autres manifestations, participait pleinement à la collecte de fonds pour le Téléthon. Cette année, comme il est impossible de faire des rencontres et tournois, elle a fait appel à tous ses adhérents pour effectuer un don.

Le repas, organisé habituellement en novembre par le service séniors au bénéfice du Téléthon, est reporté mais pas annulé. Il se fera dès que les conditions sanitaires le permettront et les bénéfices seront reversés à l’AFM.

Comment procéder pour faire un don, c’est tout simple.

Se rendre sur : https://don.telethon.fr

Ou appeler le : 3637 (appel gratuit depuis un poste fixe)

C.Cléaux