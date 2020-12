Un dernier appel urgent de l’association Asti 71

Le 10 décembre l’appel sur Helle asso sera clos et lance un nouveau défi à relever : un logement pour une nouvelle famille.

Grâce à 125 donateurs et donatrices Asti 71 a atteint son objectif soit 21 000 € collectés en 40 jours et le Père Stephane Boyer tient à remercier de cet immense soutien pour trois familles.

La famille Yeganyan qui n’avait pas encore de logement, est entrée depuis le 1er décembre dans un T3 permettant ainsi d’avoir une chambre pour le couple et une chambre pour Tigran qui a 20 ans. Après 54 jours de rétention et un mois et demi dans un petit studio, ils vont pouvoir « s’installer », d’autant que la maman Gayane a reçu une autorisation provisoire de séjour de 3 mois et a commencé à travailler le vendredi 4 décembre. Une nouvelle vie, grâce aux donateurs.

Relever un nouveau défi ?

Le 13 novembre dernier, un ami d’ASTI 71 de 84 ans a été emporté par le COVID. Il hébergeait chez lui gratuitement depuis deux ans et demi une famille : un couple et leurs deux fils, l’un collégien et son frère lycéen. Ils vivaient ensemble se donnant mutuellement amitié et services. Cet ami les a entourés, leur a appris le français et a offert des loisirs aux enfants. Ils cuisinaient et jardinaient pour lui, le véhiculaient quand c’était nécessaire. Ce départ inattendu et brutal laisse les enfants de cet ami et la famille qu’il accueillait dans une grande tristesse.

Asti 71 se doit de libérer la maison de cet ami pour qui une véritable reconnaissance lui est dû et reconnu d’avoir été jusqu’au bout de sa vie dans l’attention et l’accueil. L’association doit devoir prendre cette famille complètement en charge et relève le défi avec vous de trouver 7 à 8 000 € de plus pour leur permettre un accueil serein (loyer 470 €, charges 170 €, Electricité 80 € soit 720 euros par mois).

https://www.helloasso.com/associations/asti-71/collectes/je-soutiens-3-familles-pendant-une-annee

Merci à celles et ceux qui, parmi vous, pourrons aider à relever ce nouveau défi.

Dans 4 jours, l’appel sera clos. Alors si vous pouvez les aider, vraiment, ne tardez pas ! « Encore merci » tient a souligné l’association Asti 71.

Plus d’information sur le site WEB : www.asti71.org

JC Reynaud