Fiers d’être bourguignons : des vêtements "made in Bourgogne"

Ils sont 4 copains, tous Bourguignons et fiers de l’être. L’idée de proposer des vêtements arborant les expressions du terroir les a réunis. Romain Chevenard présente leur site : Les Téméraires.

Romain, Julien, Guillaume et Benjamin : ils sont 4 copains, tous du bassin chalonnais, tous Bourguignons et fiers de l’être : les meilleurs vins (ça fait du bien d’être un peu chauvin), les escargots, les grenouilles, autant de savoir-faire de notre terroir, sans oublier, bien sûr, le parler local, ces expressions fleuries qui font la personnalité d’une région.

Valoriser leurs racines bourguignonnes de façon légère et plaisante, voilà ce qui les a motivés.

C’est ainsi qu’ils ont créé leur tout jeune site « Les Téméraires » (ici) – un clin d’œil à Charles-le-Téméraire, duc de Bourgogne au XVe siècle : « L’idée est simple, explique Romain Chevenard, proposer des vêtements faciles à porter et mettant l’accent sur le terroir et le savoir-vivre bourguignon. Tout cela, sans prétention et bien entendu avec une petite dose d’humour ! »

Tee-shirts, polos, mais aussi vestes arborant des expressions « bien de chez nous » : J’aime la moutarde, Pas de vin sans copains, Remettre le facteur sur le vélo et autres délices langagiers.

Romain fabrique lui-même le flocage, qu’il peut personnaliser sur demande : « Tous nos vêtements sont personnalisés à Dracy-le-Fort, à la main et peuvent être expédiés le jour même. »

Un cadeau original pour les fêtes de Noël. Vive la Bourgogne !



Nathalie DUNAND

Le site de vêtements Made in Bourgogne :www.lestemeraires.fr

À noter : jusqu’au 25 décembre, une remise de 10 % avec le code “NOEL10”