Triste fin d'année - Le coup de gueule d'un fidèle lecteur d'info-chalon.com

Qui décide ? Ce matin je viens d'apprendre les nouvelles consignes données aux résidents des foyers logements gérer par la municipalité pour les sortis du 25 décembre et quelle ne fut pas ma surprise . Les personnes qui rejoindront leur famille ce jour devront se faire tester à leur retour pour la covid 19 et observer 7 jours de confinement obligatoirement . Cette mesure me parait injuste . Pourquoi uniquement le jour de Noël ,si nous voyons nos parents le 24 où le 26 à plus de 6 pas de problème , ils peuvent aller dans les magasins pas de problème . Résultat ma maman ne veut plus fêter Noël en famille et beaucoup vont renoncer . Après avoir pris un repas de Noël seul dans leur chambre ( quelle tristesse ) voilà que ces personnes âgées ont le choix comme certaines me l'ont confié entre la famille puis la prison et la liberté dans la solitude . Nous sommes tous conscient des risques mais là en plus du virus je crois qu'il faudra soigner le mental car ce matin il y avait des larmes chez certaines de nos aînées . Mrs et Mmes les décideurs vous aurez peut être zéro décès de la covid dans vos établissements mais vous ferez sans doute pas l'éconnomie d'un ressentiment de rejet de cet ukase de la part de certains parents qui ne vous souhaiteront pas un joyex Noël . Triste fin d'année .

Patrick D .