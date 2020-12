Le Père Noël blanc s'adresse aux petits chalonnais !

Mes amis du comité des Fêtes et moi même avions espéré et donc préparé

ma venue pour le 24 décembre à la salle Marcel Sembat.

Cependant il convient de rester prudents et je ne voudrais pas être

responsable d'une augmentation de la propagation du Coronavirus à Chalon sur Saône !!!

Alors vous ne me verrez pas !

Oh mais attention, moi, je vous vois, cette année je me suis

équipé de plus de 1000 drones qui survolent tous les endroits où il y a des

enfants ! 12 lutins sont réquisitionnés pour la seule gestion de ces drones.

Les autres sont occupés à ouvrir le courrier, à préparer les commandes, à

vérifier mon traîneaux, à soigner mes rennes et j'ai 3 lutins rapporteurs …...

qui me font part de vos bonnes et mauvaises actions.

Vous voyez le confinement ne nous a pas empêchés d'avancer

Attention chers petits, la covid n'excuse pas tout : les bagarres, les gros mots,

les colères, sont hélas , encore bien trop nombreux.

Alors que je sais que vous savez être obéissants, attentionnés à l'école comme à

la maison !

Cette année encore je peux vous assurer que la hotte est pleine et que vous

serez gâtés mais n'oubliez pas d'être gentils envers vos parents qui font tout

pour vous offrir un beau Noël,

Ce noël 2020 est particulier ,certes ,mais vos souliers ne seront pas oubliés !

Soyez prudents chers parents et enfants et passez de bonnes fêtes et à

l'année prochaine.