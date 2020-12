Châtenoy le Royal - Un cadeau pour les Auxiliaires de vie sociale du CCAS

Les auxiliaires de vie sociale (AVS) vivement remerciées pour le travail accompli durant cette année difficile.

Les 28 AVS étaient invitées ce mardi soir à l’Arc en Ciel par le CCAS et la municipalité. Elles ont été récompensées pour le travail qu’elles effectuent quotidiennement auprès des personnes âgées.

Leur métier d'auxiliaire de vie est d'apporter une aide aux personnes âgées ou dépendantes dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Elle assure un travail matériel, moral, social ou sanitaire visant à favoriser le maintien à domicile. Leur présence réconforte les personnes dont elles s’occupent et c’est très important en cette période de crise sanitaire. Sur la commune c’est environ 100 personnes qui bénéficient de cette aide.

Le maire de la commune, Vincent Bergret), a remercié les AVS pour le travail qu’elles font au quotidien, pour la joie et le lien social qu’elles apportent à ceux et celles qui ne peuvent pas sortir et qui ont parfois du mal à vivre la solitude. Le Maire et Président du CCAS, avec Emmanuelle Landré directrice du CCAS, aidés par Roland Bertin 1er adjoint et Marie-Thérèse Boissot adjointe aux affaires sociales, ont distribué les cadeaux composés de produits locaux.

Il a conclu cette réception en souhaitant de bonnes fêtes à toutes et à tous en ajoutant de bien prendre toutes les précautions nécessaires pour se protéger.

C.Cléaux