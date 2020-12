Agression à Chalon - Le Collectif Chalon Solidarité Migrants réagit

Communiqué de Presse

Vendredi 18 décembre quatre militants actifs du Collectif Chalon Solidarité Migrant (dont deux femmes retraitées et une jeune étudiante) se sont fait agresser par deux jeunes individus.

En premier lieu nous tenons à apporter tout notre soutien à l’ensemble des nombreux militants de notre association.

Cette agression a été revendiquée.

Sans surprise il s’agit de militants d’extrême droite.

Cette opération était sans nul doute possible, préméditée, et dans la lignée des techniques d’intimidations si chères à ces groupuscules dès les années 30.

Sur fond de politique gouvernementale anti migrants, comme la démonstration de force d’évacuation du camp de réfugiés à Paris le 23 novembre dernier.

Sur fond d’un climat délétère cherchant des coupables à tous les maux de nos sociétés occidentales, les groupuscules d’extrême droite n’ont plus peur de commettre leurs méfaits en plein centre-ville et aux yeux de tous.

Cette situation est plus qu’alarmante et ne peut que nous rappeler les heures les plus sombres de notre pays, pas si lointaines que ça.

Le collectif affirme qu’il ne cédera pas aux pressions des organisations d’extrême droite et qu’il continuera son travail de dédiabolisation des migrants auprès de la population chalonnaise.

De même le Collectif appelle tous les élus chalonnais, tous les syndicats, tous les responsables politiques et toutes leurs organisations, à dénoncer publiquement cette lâche agression et faire bloc contre la montée des idées d’extrême droite.

Nous exprimons également notre sincère reconnaissance à cette jeune lycéenne et à sa famille qui sont intervenues de suite, dès qu’elles ont vu l’agression. Merci de leur soutien et de leur comportement citoyen qui fait chaud à l’Humanité.

Le Collectif Chalon Solidarité Migrants.