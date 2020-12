Champforgeuil - Dernière collecte de sang de l’année 

Pour cette dernière collecte, seulement 23 donneurs présentés.

Ce mardi matin, éé décembre 2020, dans la salle des fêtes, l’EFS avait installé ses équipements mobiles pour une matinée de collecte. Le résultat est sans appel, seulement 23 donneurs pour un déplacement important de matériel et de 6 personnes de l’EFS, médecin, infirmières, secrétariat et personne pour servir la collation. Anaïs, étudiante, aide l’EFS au service des collations pendant les vacances scolaires depuis 5 mois.

Parmi les donneurs, Bernard qui va avoir bientôt 71 ans était encore présent ce matin. C’est certainement pour lui la dernière ou avant dernière fois, il arrive à l’âge limite où l’on peut donner. Il a commencé à l’âge de 18 ans et on ne peut que lui dire bravo et merci pour toutes ces années comme donneur.

Donner son sang c’est la vie, c’est aussi un bel élan de solidarité.

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

C.Cléaux