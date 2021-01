De LIEURON à... DUBAI

Une fidèle d'info-chalon livre son analyse avec la fête illégale près de Rennes.

Le défunt réveillon de la Saint-Sylvestre se décline à la carte, selon que vous serez...argenté ou moins ! Avec les restrictions des libertés diverses et variées, couvre-feu, réunions familiales, amicales à 6 personnes maximum, fermeture des hôtels-restaurants-discothèques-théâtres-cinémas, etc...les réjouissances de cette fin d'année 2020 et jour de l'an 2021 avaient des airs de tristesse et de crainte du coronavirus ! Pourtant, certains avaient trouvé des parades à toutes ces contraintes, les premiers – fortunés et particulièrement bien informés – avaient pris leur billet d'avion pour DUBAI où seul un test négatif était nécessaire à l'arrivée, pour faire la fête sans contraintes de masque, de distanciation sociale et de limitation du nombre des participants à la traditionnelle fête de la Saint-Sylvestre, dans un pays pourtant...musulman ! Mais accueillant pour les touristes à fort pouvoir d'achat ! Et de retrouver une liberté oubliée depuis presque une année, avec un retour par avion après un nouveau test négatif. De l'autre côté du spectre social, une rave-party surprise et bretonne à LIEURON, pour des jeunes tout aussi individualistes que les voyageurs à destination de DUBAI, mais largement condamnés par la vox populi, alors que DUBAI, n'est-ce pas, ce n'est pas pareil...car à 2 500 euros et + par personne, ce réveillon n'était pas à la portée de toutes les bourses...Tandis qu'à LIEURON, la participation financière à cette rave-party ne pouvait être que beaucoup plus modeste et à la portée des jeunes...bourses plus ou moins plates, françaises et d'autres pays européens.

La morale de cette histoire : à chaque bout de l'échelle sociale, la contestation se manifeste, malgré une très large frange de la population plus ou moins consentante, résignée et assignée à résidence...Sauf en Côte d'Or, seul département de la région Bourgogne-Franche-Comté à échapper au couvre-feu à 18 heures, allez savoir pourquoi....N'y voyons pas malice avec un Maire et un Sénateur dijonnais très proches du Président Macron, coïncidence ?

Sur ce, bonne et heureuse année 2021 aux fidèles d'info-chalon...et à tous les autres !

C.B