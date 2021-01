Le nombre prononcé ce dimanche matin dans le JDD.

Dans le traditionnel interview du JDD, ce dimanche la parole est donnée à Jérôme Salomon, Directeur Général de la Santé, figure jusque là inconnue du grand public, et qui incapare depuis quelques mois, les longs monologues d'annonces liés aux annonces sanitaires. Dans le JDD, Jérôme Salomon jette sur le papier "encore quatre mois d'efforts collectifs". Les mots sont dits et ont bien évidemment été tournés dans tous les sens avant de les prononcer au regard de l'information chaude de ce début d'année. Est-ce à dire qu'il ne faudra pas s'attendre à une amélioration de la situation avant le printemps ? Et même après ? Le doute semble guère permis au regard de l'annonce formulée ce jour.

Une annonce qui vient s'ajouter à la polémique qui entoure le déploiement de la vaccination. Olivier Véran a d'ailleurs annoncé ce samedi sur les réseaux sociaux, la volonté gouvernementale d'accélerer la vaccination. Des propos qui surgissent juste après la polémique soulevée par le nombre de vaccinations en France à comparer à nos voisins européens et notamment allemands.

L.G