Entreprises ou particuliers, commandez vos boites déjeuner à l’Atelier Restaurant des PEP71

L’Atelier Restaurant des PEP 71, rue de Crissey à Virey le Grand continue avec succès les boites déjeuner à emporter ou à livrer.

Comme toute la restauration, le restaurant des PEP71 est fermé. Il a fallu trouvé une solution pour garder l’équilibre économique du site et permettre aux travailleurs, pour bon nombre en déficience mentale, de pouvoir travailler et se former aux métiers. Une formation qui permet une adaptation au milieu de la restauration sous la direction de deux moniteurs : Sebastien Hauchecorne et Beatrice Vial. La direction des trois sites étant sous la responsabilité d'Aurélie Combet.

Une boite déjeuner prête à être livrée sous les yeux d'une travailleuse préparatrice, de Sébastien Hauchecorne, formateur et Aurélie Combet, directrice des pôles

L’idée est simple : préparer des boites déjeuners à partir de produits frais achetés ou produits également sur le site horticole de Châtenoy-le-Royal. Des boites déjeuner qui seront soit livrées, ou retirées sur place, pour les clients qui auront commandé par mail ou téléphone. Une clientèle essentiellement d’entreprises dont le personnel n’a plus la possibilité d’aller dans les ou leurs restaurants à l’heure du repas de midi. Un minimum de 8 boites commandées est nécessaire pour la clientèle livrée de particuliers.

Ce sont 14 travailleurs tous polyvalent dans la préparation, qui préparent dans l’Atelier Restaurant des PEP, rue de Crissey à Virey le Grand, ces boites déjeuners, leur permettant ainsi de déboucher à terme sur un titre de formation ou éventuellement un CAP, donc vers une possible embauche dans ce secteur « employeur » en temps normal s’entend.

Pour commander vos boites déjeuner c’est simple, chaque jour, du lundi au vendredi, et jusqu’à 10h le matin :

Par téléphone au 03 85 45 83 45

Par mail à : https://www.menupleaz.com/pep71

Pour consulter la carte qui varie chaque semaine, cliquer sur le lien ci-dessus.

Vous serez livrés au pied de votre entreprise qu’elle soit basée sur Chalon-sur-Saône, ou les communes de la première couronne et ce de 11h à 13h30. Vous avez la possibilité de retirer (votre ou vos) boite déjeuner au restaurant de Virey le Grand à partir de 12h.

Quatre formules de boites possible : la boite Végétarienne; la boite Pesco végétarienne (poissons); la boite Omnivore (viandes); la boite Quiche salade.

Froides ou à réchauffer le prix de la boite est fixé à 8€ en la récupérant sur place ou 9,50€ si vous êtes livrés sachant que la livraison est offerte à partir de 10 boites.

JC Reynaud