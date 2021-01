La critique quelque peu injuste formulée à l'égard d'Omar Sy et Lupin

C'est en quelque sorte l'actualité "cinéma" du moment avec la sortie des 5 premiers épisodes de la saison 1 de Lupin, incarné par Omar Sy.

La série ne laisse pas indifférent les critiques et nombre d'entre elles apparaissent quelque peu injustes au regard de cette série proposée par Netflix et dont les 5 premiers épisodes en cours de diffusion. Une série incarnée par Omar Sy mais pas seulement. A ceux qui veulent voir dans cette série un énième remake de Lupin, disons-le tout de suite vous faites fausse route mais l'inspiration est là et bien là. L'intrigue tient la route et la fresque sociale qui anime la série mérite bien des égards même si certains dénoncent des clichés (et pourtant qu'on le veuille ou pas les clichés sont trop souvent réels). Bien évidemment, il ne faut pas s'attendre avec des grandes fresques héroïques dont le cinéma américain connaît parfaitement les recettes mais le jeu se pose et l'histoire vaut le détour. Dommage de se voir confisquer pour le moment les 5 derniers épisodes de la saison 1.

Et malgré les critiques des éternels insatisfaits, se dissimulant derrière leurs perpétuelles critiques, le Lupin de Louis Leterrier se classe sur la plate-forme à la première place dans 10 pays dont les Etats-Unis.

L.G