AVIS DE DECES - Madame Andrée GEOFFROY née GAUDILLAT

SAINT-ÉTIENNE-EN-BRESSE - BUXY - SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE



Patricia et André Présumey,

Isabelle et Sylvain Olivier,

ses filles et ses gendres ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants et toute la famille ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Andrée GEOFFROY

née GAUDILLAT

survenu à l'âge de 87 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu le jeudi 21 janvier à 13h15 en la salle omniculte du Crématorium de Crissey.

Andrée repose à la chambre funéraire de l'Abergement-Sainte-Colombe où ses proches vous recevront les mardi 12 et mercredi 13 janvier de 15 heures à 17 heures.

la famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour

Fernand

son époux

décédé en 1995