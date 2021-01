L'IFAG, l'Ecole de Management ouvre les portes de son campus de Chalon-sur-Saône Samedi 23 janvier 2021 

A l’occasion de cette journée portes ouvertes, le public pourra s’informer sur le Bachelor Manager d'Activité et échanger avec l’équipe de formateurs.

Ce Bachelor en management est accessible à des jeunes issus de BAC+2 toutes filières confondues.

Le diplôme est proposé en alternance pour une durée d’1 an (contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage) et permet de valider un Bachelor niveau Bac+3 (diplôme reconnu par l’Etat et inscrit au RNCP).

Le ou la «Manager d’Activité» peut être amené(e) à piloter un projet, développer les relations commerciales d’une structure, gérer et développer un service ou une unité…

Lien vers la Fiche diplôme

Infos Portes Ouvertes :

Samedi 23 janvier de 9h à 16h30

Campus IFAG situé sur le site du Pôle formation UIMM, 75 Grande rue Saint-Cosme à Chalon-sur-Saône

En raison du contexte sanitaire, les portes ouvertes sont organisées sur inscription au 03 85 42 18 39 ou en cliquant sur ce lien : inscription portes ouvertes IFAG