Retour sur la Journée nationale de commémoration du génocide arménien à Chalon-sur-Saône

Pour le 109ème anniversaire de la commémoration du génocide des Arméniens, perpétré en 1915 et qui avait fait plus 1,5 million de morts, principalement en Anatolie orientale, la Ville de Chalon-sur-Saône a rendu hommage aux victimes au Monument aux morts, Quai Gambetta. Plus de détails avec Info Chalon.