+1,6 % pour l'électricité, +0,9 % pour le gaz... au 1er février

Les tarifs réglementés appliqués par le fournisseur EDF vont, en effet, légèrement augmenter à compter du 1er février. Une hausse de 1,6 %, toutes taxes comprises, des tarifs « bleus » résidentiels. Cela représente 15 € par an en moyenne. Côté gaz, la hausse sera « de 0,9 % pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 2,1 % pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 3,7 % pour les foyers qui se chauffent au gaz », a détaillé la Commission de régulation de l’énergie.

Même chose du côté des péages autoroutiers, les tarifs doivent augmenter en moyenne de 0,44 % sur l’ensemble des sociétés d’exploitations du réseau autoroutier français.