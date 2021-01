AVIS DE DECES - Monsieur Bernard DUMAS

CHALON-SUR-SAÔNE



Pascal et Christophe, ses

fils ; Corinne et Christine, ses belles-filles ; Christiane et Janette, ses nièces ;

ainsi que toute la famille, vous font part du décès de

Monsieur Bernard DUMAS



survenu à l'aube de ses 85 ans. Sa cérémonie sera célébrée au crématorium de Crissey mercredi 3 février à seize heures trente dans le respect des consignes sanitaires actuelles. Bernard repose en la Chambre Funéraire Rolet

Chalon-sur-saône.