ARK, un groupe de musiciens très prometteur.

Ce trio à fort potentiel musical va vous transporter dans un autre univers au gré de ses compositions influencées par la musique actuelle norvégienne.

Une véritable rencontre riche en couleurs musicales que celle avec Joseph Bijon, guitariste, et Clément Drigon, batteur, qui font partie du trio ARK avec le contrebassiste Benoît Keller. Joseph et Clément sont cousins et ont été bercés dès leur plus jeune âge dans le monde de la musique par leurs parents musiciens professionnels et leur grand-père Gilbert Drigon, de l’école de musique du même nom, bien connu dans l’agglomération chalonnaise.

Les deux cousins s’entendent bien et jouent ensemble depuis toujours : mêmes besoins, mêmes styles et une passion commune pour les musiciens du label ECM (Edition of Contemporary Music). Le trio ARK voit le jour avec l’arrivée de Benoît, musicien renommé dans la région. C’est le point de départ d’une belle aventure, avec l’envie de jouer et partager cette musique qui vibre en eux. Ils créent ensemble des compositions au son pur où chaque musicien occupe l’espace musical. Quelques titres laissent rêveur, comme : Orion, Consciousness, Hara, People Square…

Info Chalon : Pouvez-vous nous parler de vos parcours musicaux ?

Joseph : « Mes parents m’ont laissé le choix de faire ou de ne pas faire de la musique. J’ai commencé par prendre des cours de batterie avec Christophe Drigon, mon oncle. A 7 ans je me suis tourné vers la guitare et j’ai commencé la guitare classique au conservatoire de Chalon sur Saône. J’ai obtenu mon Diplôme d’Etudes Musicales (DEM) en 2016, puis celui de guitare jazz en 2019. Aujourd’hui je suis étudiant au Jazzcampus de Bâle. »

Clément : « J’ai été naturellement attiré par la batterie dès le plus jeune âge, mon père est batteur et c’est avec lui que j’ai commencé la musique. Ensuite j’ai eu besoin de connaître d’autres méthodes et d’élargir mes horizons. Je suis entré au conservatoire de Chalon sur Saône et j’ai obtenu en 2015 mon DEM de jazz. C’est ainsi que j’ai rencontré les musiciens avec lesquels je travaille aujourd’hui. Je participe actuellement à divers projets avec Olivier Py, Thibaut François, Clément Merienne ou encore Etienne Renard. »

Benoît est un contrebassiste, improvisateur et compositeur affirmé, il se produit sur de nombreuses scènes européennes et festivals internationaux. Actuellement il travaille sur le projet Explicit Liber qui mêle jazz et histoire de la contestation. Il a obtenu une médaille d’or en contrebasse au conservatoire de Chalon sur Saône en 1998. Il a participé de 2004 à 2016 à de nombreuses créations de spectacles de cirque contemporain avec la Compagnie Rasposo.

IC : Pourquoi ARK, que signifie ce nom ?

Joseph : « Très influencés par la musique actuelle norvégienne, notamment par le label Hubro, on cherchait un mot norvégien pour notre groupe, un nom qui évoque la légèreté, la nature et la liberté: ark signifie feuille. »

IC : Quels sont les musiciens qui vous influencent ?

Joseph : « Je dirais, en vrac, les Beatles, Radiohead, pour les plus célèbres, mais aussi Bill Frisell, un guitariste qui dépasse largement les frontières du ‘jazz’. »

Clément : « J’ajouterais Jakob Bro, Paul Motian, Christian Wallumrød… Comme Bill Frisell, ils arrivent à créer une musique à la fois riche, complexe et en même temps accessible, presque déjà familière, avec des thèmes traditionnels et des sons contemporains. »

IC : Quels sont vos projets ?

Clément : « Nous avons de nouvelles compositions en cours. Finalement, on profite de cette période sans concert pour prendre le temps d'expérimenter et de créer. Evidemment, notre but, à terme, est de pouvoir nous produire sur scène au niveau national et européen. »

ARK a passé l’année 2019 en tournée, soutenu par le Centre Régional du jazz en Bourgogne Franche-Comté, une bonne opportunité pour se faire connaitre lors de concerts dans les salles de jazz. Le groupe a été finaliste du tremplin Rezzo Focal Jazz à Vienne en 2019 et de Jazz Migration #6 (2020). En 2020, ARK se consacre à l’enregistrement de son premier album ̏Travelling Minds˝, déjà disponible à l’écoute et à l’achat en numérique. Le disque sortira prochainement et pourra aussi s’acheter en ligne sur le site :https://arkmusic9.bandcamp.com/releases

