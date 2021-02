Journée mondiale des milieux humides : Reconnaissance internationale pour les lacs et tourbières de la montagne jurassienne

« Je me réjouis aujourd’hui de ce classement, qui permet à 52 communes, de Pontarlier à Saint- Claude, de valoriser leur patrimoine naturel à l’échelle mondiale », a déclaré la Présidente de Région, Marie-Guite Dufay.

«Je félicite l’ensemble des acteurs locaux qui ont œuvré à cette reconnaissance et plus particulièrement les représentants de l’EPAGE (établissement public d’aménagement et de gestion des eaux) Haut-Doubs Haute-Loue et du Parc naturel régional du Haut-Jura. Je remercie également mon conseiller régional délégué à la biodiversité, Stéphane Woynaroski, qui travaille activement à la préservation de ces milieux fragiles de grande importance.

La Bourgogne-Franche-Comté est un territoire d'eau et de zones humides (45 000 km de cours d'eau, 80 lacs, 3 bassins versants...). Ces milieux, qui abritent dans nos territoires une biodiversité rare et remarquable, jouent un rôle essentiel dans la préservation de la ressource en eau et dans l’adaptation au changement climatique », a souligné Marie-Guite Dufay.

Pour en savoir plus : http://www.parc-haut-jura.fr/fr/site-habitant/biodiversite/eau-milieux-humides/site-ramsar-tourbieres-lacs-montagne-jurassienne.263-280-1104__3456.php