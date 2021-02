Des feux de cheminée en pagaille ce jeudi soir

Les températures chutant drastiquement ces dernières heures, les cheminées ont été réactivées pour certaines et bien malencontreusement.

Les sapeurs pompiers ont été bien sollicités ce jeudi soir en début de soirée. Au moins quatre incendies dont trois pour des feux de cheminée ont été signalés. Et les trois dans le nord-ouest du département, à Etang sur Arroux, Montmort et Saint Eugène. Trois incendies qui ont mobilisé près de 25 sapeurs pompiers au total ce jeudi soir. Prudence si vous utilisez une cheminée, veillez à son bon entretien et aux installations conformes.