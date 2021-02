AVIS DE DECES - Madame Colette BOUJON née MAITRE

LUX



Brigitte et Gérard Scribe,

François et Nadine Boujon,

Michel et Sylvie Boujon,

ses enfants ;

Adeline ,Romain, Matthieu, Thomas, Jean-Edouard,

ses petits-enfants ;

Timeo, Linda, Mila, Nathan, Corentin, Emma, Cléane,

ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Colette BOUJON

née MAITRE

survenu le 28 janvier 2021, à l'âge de 92 ans.

Ses obsèques ont été célébrées dans l'intimité familiale.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son époux

Roger

décédé en 2010.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.