Beaune - Le BIVB devient le Comité Bourgogne : une interprofession en mutation

Nom, cap, méthode : les Vins de Bourgogne redéfinissent leur avenir. Face à un marché sous pression et à des moyens en baisse, l’interprofession choisit la transition, la rigueur… et la refondation. Budget ciblé, communication recentrée, gouvernance modernisée : le futur Comité Bourgogne veut conjuguer sobriété et ambition.