COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE - Une légère amélioration de la situation épidémique mais une circulation virale toujours élevée et des variants détectés sur l’ensemble du territoire régional

Malgré la pause constatée dans la progression de l’épidémie, la circulation virale reste très élevée. La situation est d’autant moins stable que l’ensemble du territoire métropolitain fait face à une dynamique forte de l’épidémie et à la menace d’une recrudescence sous l’effet de variants particulièrement contagieux.

Les variants dits « britanniques » et « sud-africains » ont désormais été détectés dans tous les départements de la région, et leur proportion continue d’augmenter. La mobilisation collective est décisive pour permettre de ralentir leur propagation : respect des règles sanitaires et des gestes barrières, dépistage au moindre doute, et isolement en cas de symptômes ou de contact avec une personne malade.

La vaccination des personnes prioritaires se poursuit

Dans la région, au 10 février, 126 126 personnes ont reçu au moins une première injection et 25 048 secondes doses ont été injectées.

Les approvisionnements reprennent : 23 700 doses du vaccin AstraZeneca viennent d’être livrées aux établissements pivots de la région afin d’être distribuées vers 300 établissements de santé et centres de vaccination. Ce vaccin a vocation à être d’abord proposé aux professionnels du secteur de la santé et du médico- social, aux résidents et aux professionnels du secteur du handicap (foyers d’accueil médicalisés et maisons d’accueil spécialisées), aux professionnels de l’aide à domicile et aux sapeurs-pompiers, de moins de 65 ans, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS).

Par ailleurs, il est rappelé qu’il n’y a pas d’opérations de démarchage à domicile organisées pour proposer la vaccination. Il convient d’être vigilant face à ces pratiques frauduleuses.

L’Agence Régionale de Santé remercie la population pour les efforts majeurs qu’elle consent dans le combat contre cette épidémie et l’invite à poursuivre rigoureusement la mise en œuvre des gestes barrières, même après la vaccination, pour interrompre les chaines de contamination et contribuer à sauver des vies.