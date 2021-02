Le gouvernement donne son feu vert aux festivals d'été... mais limite à 5000 personnes... et assis

C'était l'une des décisions très attendues alors que la saison des festivals d'été est dans les starting-blocks.

Le Syndicat des Musiques Actuelles a rendu public les résultats de son entrevue avec le Ministère de la culture. L'occasion de lever quelque peu les zones de floue qui entouraient les événements estivaux. Compte tenu de la situation sanitaire et surtout des inconnues sur les prochains mois, un grand nombre d'événements ont d'ores et déjà jeté l'éponge. Reste que cette petite bulle d'oxygène en perspective va permettre d'espérer voir la sortie du tunnel, en limitant les jauges à 5000 personnes... et assises.

L.G