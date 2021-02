Une météo hors-norme pour une mi-février en Saône et Loire

Après un froid quasi polaire il y a quelques jours, place au grand soleil.

Savourez ce week-end et prenez de grandes bouffées d'oxygène à la veille de la rentrée scolaire ! Météo France nous annonce des températures très au-dessus des normales de saison avec 18°c en Saône et Loire. En plein soleil, les températures ressenties iront bien évidemment au-delà. Un épisode très printanier qui devrait durer une petite dizaine de jours selon les prévisions. Bon week-end à toutes et à tous.