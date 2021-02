̏Marques Atouprix˝,  ouverture du magasin à Châtenoy le Royal le mardi 2 mars 2021. 

Spécialisé dans les articles de mode, le magasin installé dans les anciens locaux de Carrosanit, 2 rue de la Guerlande à la zone verte de Châtenoy-le-Royal est dans la dernière ligne droite avant l’ouverture.

Aujourd’hui afin d’éviter le gaspillage et surtout diminuer les tonnes de déchets provoqués par notre surconsommation, on peut échanger et le plus souvent vendre vêtements, chaussures, sacs à main et autres produits via internet et associations caritatives.

Gérard Thibert a créé un magasin 2ème main pour redonner une seconde vie aux vêtements, chaussures, maroquinerie de marque. Le principe est l’achat vente ou le dépôt vente des produits de grandes marques et de qualité afin de pouvoir donner la possibilité à un public beaucoup plus large de profiter de produits à des prix très intéressants. Les clients trouveront aussi des affaires neuves de grandes marques, toujours avec le même objectif de bas prix.

Les personnes qui souhaitent vendre et déposer des articles pourront le faire dès le 1er mars

C.Cléaux