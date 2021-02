POLLUTION DE L'AIR - Procédure d'alerte déclenchée en Saône et Loire

De fait, le seuil d’information et de recommandation pour les personnes sensibles (50 μg/m3/j) a été franchi hier sur le département de la Saône-et-Loire.

Compte-tenu des prévisions météorologiques pour aujourd’hui et demain, cette situation devrait perdurer et les concentrations de particules rester élevées, justifiant le déclenchement, pour aujourd’hui jeudi 25 février et pour demain, vendredi 26 février, d’une procédure d’alerte sur persistance.