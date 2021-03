Les jeunes de l’Elan Chalon font le printemps !

Depuis de nombreux mois, les licenciés de l’Elan Chalon Association étaient en arrêt total d’activité sportive, et les jeunes entraîneurs en apprentissage du centre de formation dans l’impossibilité de mettre en pratique leur cours.

Alexis Sangouard directeur et responsable de Elan Formation n’a cessé d’imaginer différents scénarios de reprise d’activités sportives pour renouer contact avec nos passionnés de basket tout en respectant les gestes barrières. Alexis, en s’appuyant sur l’ensemble des apprentis a organisé une reprise de la pratique du sport en extérieur, sans toutefois pouvoir pratiquer le basket dont les contacts sont interdits.

Les licenciés du club de l’élan chalon des catégories U6/U7 à U18 dans le secteur féminin et masculin peuvent les mercredi et samedi pratiquer des activités diverses et variées.

Les consignes sont claires et précises pour la gestion des flux des licenciés. L’arrivée se fait par équipe toutes les heures avec port du masque sur le parking du Colisée face à la salle 5.

Pour débuter la séance, suivant la catégorie, le groupe effectue un petit échauffement de 30 minutes en footing autour du lac. Cette première reprise sera complétée par la suite par un travail d’appui, de coordination et de course, d’exercices de réactivité, d’agilité et vivacité qui sont fondamentaux pour le basket et pour les sportifs en général.

Le moment fort de la séance sur la dernière heure est dédié à des sports sans opposition comme le tchouckball ou encore l’ultimate.

Ces disciplines se déroulent sur le parking du Colisée côté piscine qui a été préalablement interdit à la circulation, pour garantir la sécurité de nos licenciés et encadrants.

Nous pourrons également faire du foot ou du rugby adapté pour ne pas se retrouver en face à face avec des oppositions directes. Le but de ces moments pour nos jeunes basketteurs est d’accroitre leur compétence athlétique.

Chaque mercredi les groupes changeront de sport pour de nouvelles expériences.

A la fin de chaque entrainement les enfants sont ensuite libérés devant le parc des expositions pour éviter les croisements entre les catégories d'âges.

Des séances sont également prévues les samedis, elles permettront de découvrir une initiation à la course d’orientation ludique avec des concours individuels et collectifs par catégorie avec le même déroulement que le mercredi.

"Nous sommes en pour parler avec des écoles et des collèges pour pouvoir faire des séances de basket sans oppositions. Les terrains extérieurs de la ville étant régulièrement occupés nous cherchons une façon d’organiser des sessions sans dérangement et « en toute sécurité ».

"Notre objectif est que l’ensemble des nos jeunes retrouvent leurs copains, copines de jeu, ces moments d’échanges sont vitaux pour le bien être de chacun. Ils vont leur permettre d’échanger, se dépenser et libérer les esprits et de retrouver la sérénité. Un esprit sain dans un corps sain.

Une très belle initiative pour preuve 80 % de nos licenciés ont répondu présents sous un magnifique soleil. Ce ne sont pas les hirondelles qui font le printemps mais nos jeunes licenciés !!"