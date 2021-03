Vincent Chauvet, maire d'Autun, a-t-il commis l'irréparable en s'attaquant à Gilles Platret sur CNEWS ?

Invité sur le plateau de la journaliste Nelly Daynac, Vincent Chauvet, maire d'Autun s'est attaqué à l'arrêté municipal du maire de Chalon sur Saône... et bien mal lui en a pris !

Visiblement Nelly Daynac, journaliste de CNEWS, ne s'attendait pas à ce que Vincent Chauvet, maire d'Autun, s'en prenne aussi fortement au maire de Chalon sur Saône. "Vous y allez un peu fort là. Nous on l'aime beaucoup Gilles Platret !" a lancé la journaliste, qui a pu compter sur le soutien des deux autres invités du plateau. Au point de comprendre que Vincent Chauvet ne devrait pas revenir de sitôt sur le plateau de Nelly Daynac... Sur son facebook, Gilles Platret a enfoncé le clou en direction du maire d'Autun, le qualifiant de "visage de la haine. Nous avons notre mot à dire sur nos propres vies. Nous n’ambitionnons pas de devenir des moutons tout juste bons à nous taire et à nous laisser manger la laine sur le dos. Ça s’appelle la démocratie. Et ça s’appelle la France !".

L.G