Une pensée chaleureuse pour Maurice Touzot

Maurice avait été longuement correspondant de presse local sur le secteur de Chagny.

Maurice, c'était la bonhommie incarnée, ce sourire et ce regard malicieux qui me resteront en mémoire. C'est dans le cadre de ses fonctions de correspondant de presse au journal de Saône et Loire que nos chemins s'étaient croisés. Il avait du prendre ses distances de la rédaction de part ses engagements politiques et syndicaux. Un vrai crève-coeur, pour lui, qui aimait tellement la relation à l'autre. Il s'est éteint à l'âge de 79 ans. A son épouse Jacqueline, ses enfants et ses petits-enfants, la rédaction d'info-chalon.com adresse ses plus chaleureuses condoléances. La cérémonie civile aura lieu le mardi 9 mars 2021 à onze heures en la salle omniculte du crématorium de Crissey dans l'intimité familiale.





L.G