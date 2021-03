Avis à tous les aficionados du vrai pain à l’ancienne ! Josselin transforme sa grange en fournil pour ouvrir « La Boulange de Jo ».

Josselin Bourge, boulanger depuis 26 ans, se lance dans un nouveau projet qui lui trottait dans la tête depuis longtemps. Après avoir tenu une première boulangerie sur l’île St Laurent à Chalon sur Saône, Josselin monte une nouvelle boulangerie en rénovant une grange, à quelques kilomètres de Chalon sur Saône, dans le village de Merceuil.



Claire et Josselin BOURGE devant leur grange la future « Boulange de Jo »

Ce projet est né d'une envie de créer un lieu convivial et chaleureux autour de la fabrication d'un pain naturel avec des produits locaux et de qualité. Cette grange lui paraissait le lieu idéal, la rénovation se fera de manière écologique, avec des artisans locaux et des bénévoles avec des chantiers participatifs. Le fournil et le magasin ne feront qu'un, pour vous faire redécouvrir le métier d'artisan boulanger dans un lieu accueillant et agréable.

La clé du voute de ce fournil sera la construction d’un authentique four à bois.

La fabrication des pains sera faite entièrement avec des farines biologiques et sur levain naturel. Les pains, viennoiseries et tarteries seront élaborés en partenariat avec des producteurs locaux. 90% des producteurs seront à moins de 90 km.

Si les travaux avancent bien, Josselin espère ouvrir au début de l’été.

Une cagnotte participativeest lancée pour l’aider à boucler le budget, principalement pour l’aider à la construction du four à bois.

« Si vous souhaitez soutenir ce projet, que vous soyez voisin ou de plus loin, n'hésitez pas à y participer de la manière qui vous plaira ! Un petit ou un gros soutien ? ou une simple diffusion auprès de vos familles, amis, collègues, réseaux... » Claire et Josselin BOURGE

LA BOULANGE DE JO - 2 Rue Louis Courtot de Cissey

21190 MERCEUIL [email protected]





