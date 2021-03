Permis retiré pour un jeune de 19 ans, à 180 km/heure sur l'Autoroute A6

Dimanche 7 mars, à 16h25, sur l'autoroute A6, dans le sens Lyon/Paris, sur la commune de Boyer (71), les militaires du peloton motorisé de Chalon sur Saône, ont contrôlé le conducteur d'une SUZUKI Swift, à la vitesse de 180km/h (vitesse retenue : 171 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h. Ce dernier, âgé de 19 ans, détenteur d'un permis probatoire, demeure dans le Rhône et est étudiant. Il a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire et sa voiture a été mise en fourrière administrative.

Toujours le même jour, vers 17h35, les mêmes militaires ont contrôlé le conducteur d'une RENAULT Twingo testé positif aux stupéfiants. Ce dernier, âgé de 23 ans demeure dans le Rhône et est auto entrepreneur livreur. Il a aussi fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire.