Collision entre une voiture et un scooter à Chatenoy-le-Royal.

La conductrice du scooter légèrement blessée dans cet accident de la route.

Il était environ 12h30 lorsqu’un accident s’est produit au niveau du Crédit Agricole de Châtenoy-le-Royal dans le sens Châtenoy / Chalon sur Saône. Les sapeurs-pompiers de la caserne de Chalon étaient sur place. Deux d’entre eux régulaient la circulation, très dense à cette heure de la journée, sur l’autre voie disponible. Les pompiers ont pris en charge la jeune fille légèrement blessée mais très secouée par ce qui venait de lui arriver. La police nationale était sur place pour effectuer les constats d’usage et établir les responsabilités dans cet accident. Avec la pluie de cette fin de matinée et la chaussée humide, les risques d’accident sont plus élevés.

C.Cléaux