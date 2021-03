Dans l'Yonne, les variants sont présents dans 10% des tests, la préfecture et l'ARS appellent à la vigilance

La préfecture de l'Yonne et l'Agence régionale de la santé appellent les Icaunais à "redoubler de vigilance face au rebond épidémique" que connait le département, et notamment à la progression des variants brésilien et sud-africain dans les cas positifs nouvellement diagnostiqués.