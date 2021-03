ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES - La piste d'un report refait surface

En raison d'une situation dégradée dans le pays, l'exécutif envisage de reporter les élections départementales et régionales, prévues à l'origine en juin prochain. Les membres du gouvernement doivent rencontrer prochainement les chefs des partis politiques français.

La piste d'un report des futures échéances départementales et régionales continue de faire son chemin. Evoqué il y a quelques semaines, le scénario s'était dissipé et plusieurs ministres du gouvernement dont notamment Marlène Schiappa, avaient insisté sur le maintien du calendrier tel que fixé, pour les 13 et 20 juin prochain. Sauf que depuis, la situation sanitaire est loin de s'être améliorée et les indicateurs notamment en Ile de France continuent de se détériorer au fil des jours. En l'état actuel des choses, il serait difficilement explicable et justifiable auprès des Français que les attroupements liés au vote soient autorisés, sans compter le fait que le gouvernement craint de plus en plus un vote sanction à son égard ainsi qu'une très faible participation.

