REGIONALES - Déplacement tendu dans le Jura pour Gilles Platret ?

Nos confrères de l'Est Républicain ont mis en lumière ce week-end les réticences d'élus locaux LR à venir apporter leurs soutiens à la candidature de Gilles Platret comme chef de file régional pour les futures échéances. Les reproches qui sont formulés par les élus Jurassiens ne sont pas sans rappeler des propos entendus ici ou là, sur l'aspect clivant des prises de paroles de Gilles Platret et le fait d'aller frapper trop fort à la porte droite de la droite. Autant de reproches qui effrayent du côté de la droite centriste, et qui pourrait bien aller se réfugier vers une candidature plus consensuelle. C'est dire que le déplacement Jurassien de Gilles Platret ce début de semaine devrait susciter quelques regards et messes basses. L'Est Républicain va même plus loin dans ses propos et évoque l'idée d'un Plan B avec l'idée de mettre en avant le député de la 3e circonscription du Jura, Jean-Marie Sermier... De l'ambiance en perspective !

Laurent Guillaumé