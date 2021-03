12e bougie pour info-chalon.com ce mardi 23 mars ...

Les années passent à une vitesse... Et dire que votre site internet d'actualité locale fête son 12e anniversaire ce mardi...

Merci... Merci.. et encore merci... Tout simplement parce que ce 12e anniversaire, c'est à vous qu'on le doit ! Sans nos lecteurs assidus et passionnés quotidiens, nous n'en serions pas là ! Et l'année 2020 est venue nous rappeler toute l'importance que vous accordiez à info-chalon.com. Dès les premiers jours de confinement au printemps dernier, c'est vers info-chalon.com que vous vous êtes tournés alors qu'un grand nombre de décideurs politiques locaux étaient quelque peu désarçonnés par la situation sanitaire. Nous n'avons pas compté notre énergie afin d'épauler les "petits" producteurs locaux, mettre en avant toutes les énergies citoyennes, le temps que les choses se structurent.

Oui, ces derniers mois n'étaient en rien comme les autres et c'est là que nous avons pu constater tout le rôle qu'un média de proximité tel qu'info-chalon.com devait jouer. En étant gratuit d'accès, c'est une mission de service public qui a été assurée, servant de liens entre un grand nombre d'acteurs locaux et nos lecteurs confinés. Et les taux de lecture de l'année 2020 sont venus affirmer cet état de fait, avec un taux de croissance de 30 à 80 % et un volume de publication en baisse de 35 % compte tenu du nombre d'événements annulés. C'est dire l'ampleur de l'année 2020 vraiment pas comme les autres.

Parallèlement, c'est l'occasion pour nous de saluer nos annonceurs toujours plus nombreux et surtout toujours plus fidèles. On a su compter les uns sur les autres en cette période compliquée, et franchement ça nous a fait chaud au coeur. Merci, merci et encore merci...

12 ans... et des mutations permanentes !

Habilité annonces légales et judiciaires, Info-chalon.com poursuit de nouvelles aventures, parce qu'il en va ainsi de la vie des entreprises et qu'on se refuse de se reposer sur nos lauriers. Sans doute aussi, parce que dans notre univers, le repos n'est pas de mise. Etre toujours en éveil, toujours à l'affût, c'est un principe de vie qui nous rythme depuis désormais plus de 10 ans. Raison pour laquelle, d'ici quelques semaines, c'est une nouvelle maquette d'info-chalon.com qui entrera en fonction. Une nouvelle maquette qui fait appel à de nouvelles technologies mais qui permet aussi toujours plus de fluidité de navigation pour nos lecteurs.

12 ans .. des départs, des arrivées

Rien n'est immuable dans la vie, et on en veut pour preuve, celles et ceux qui constituent au fil du temps notre équipe. Comme vous le constatez, des noms de contributeurs apparaissent, d'autres disparaissent, en fonction des choix de vie et d'ambitions de chacun. L'occasion pour nous de saluer et remercier Jean-Philippe, Jean-Claude, Christian, Karim, Maria-Corinne, Florence, Catherine, Gaby, Michel, Sonia, Hervé, Nathalie, Serge... mais aussi celles et ceux qui ont oeuvré en leur temps avant de passer à d'autres aventures, Bruno, Samuel, Claudine, Pascale.... et tant d'autres anonymes ou pas. Merci encore à tous nos fidèles lecteurs qui nous adressent leurs coups de coeur, leurs coups de gueule... pour leurs présences quotidiennes et fidèles.

Laurent Guillaumé