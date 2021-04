Jeune Chambre Economique de Chalon - Des jeunes apprentis formés aux techniques de recrutement

Initiée par la Jeune Chambre Economique de Chalon à l’automne dernier, l’action Tremplin a permis à des jeunes apprentis de l’industrie d’apprendre comment se présenter lors d’un premier recrutement.

Quand on a moins de 40 ans il va de soi qu’on reste dynamiques, même si... Dans la période difficile que nous vivons actuellement, les membres de la Jeune Chambre Economique de Chalon n’en continuent pas moins à mener des actions.

C’est ainsi qu’ils viennent d’achever l’une d’entre elles intitulée « Tremplin », organisée en partenariat avec le Pôle formation UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie) Bourgogne 21-71 et avec la participation de la plate-forme dijonnaise Merempsa, spécialisée en gestion des remplacements de santé. L’objectif était de former des étudiants en apprentissage à la recherche d’une entreprise et aux techniques de recrutement et d’organiser des entretiens d’embauche avec des entreprises du territoire.

Au final, ce sont onze jeunes qui ont été formés et trois qui ont décroché un entretien d’embauche. Six entreprises, à savoir Actemium, SULO, GROUPE SEEB, Magyar, GEIQ Industrie 21, et Massilly, sollicitées par le MEDEF 71 et la CPME 71, les deux organisations patronales, ayant rendu possible la réalisation de cette action, qui ne demande qu’à être reconduite dans les années à venir.

G.H.T.