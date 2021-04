Anwar et le Palet Vert de Chalon sur Saône se qualifient dans l'émission de M6

Norbert Tarayre et Bruno Cormerais, le duo animant l'émission de M6 "La Meilleure Boulangerie de France" ont salué l'originalité du chalonnais Anwar, boulanger du quartier de la gare.

C'était la semaine de diffusion pour nos chalonnais, Anwar Berguiga et son épous Olfa, boulangers de la Place Semard à Chalon sur Saône. Norbert Tarayre et Bruno Cormerais ont salué l'originalité et le savoir-faire de nos boulangers locaux avec notamment une pizza qui a su captiver le duo, jusqu'à leur octroyer le sésame pour représenter la Bourgogne-Franche Comté à la prochaine étape du concours organisé par l'émission "La Meilleure boulangerie de France". Le barista a su séduire les deux animateurs... remportant de peu la mise ce mardi soir. Félicitations à toute l'équipe !

L.G