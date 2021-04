Une vague noire a déferlé dans Carrefour Chalon Sud

Samedi, Carrefour Chalon Sud a été l'objet d'une opération de tractage et de sensibilisation aux difficultés que rencontrent les professionnels du monde de la culture. Le collectif Chalonnais «Occupons» est à l'origine de cette action. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce samedi 10 avril a été marqué par une nouvelle mobilisation du collectif «Occupons» pour attirer l'attention sur l'aspect social du secteur du monde du spectacle et de la culture, particulièrement impacté par la crise sanitaire.



Le collectif Chalonnais donnait rendez-vous à tous ses sympathisants à 13 heures 30 devant le parvis de l'Espace des Arts qu'il occupe depuis maintenant quatre semaines.



Un seul mot d'ordre : être vêtu de noir.



Au départ de ce temple de la culture à Chalon-sur-Saône, c'est aux alentours de 14 heures 30 que le groupe ainsi formé et affublé d'une croix blanche s'est rendu, de manière pacifique, dans la galerie marchande de Carrefour Chalon Sud.



Les militants ont distribué des tracts aux clients de l'hypermarché et tenter de les sensibiliser aux problèmes que rencontre le secteur de la culture et demander plus de soutien en leur lisant notamment des passages du manifeste du collectif*, avant de quitter les lieux dans le calme.



Cette action a été réalisée dans un cadre régional, en simultané avec les collectifs de Dijon, Besançon, Mâcon et Lons-le-Saunier.



D'autres actions sont à venir...



De retour à l'Espace des Arts, certains ont pu assister au Carnaval des enfants et assister à «La Reine des Indes déclare la guerre» une pièce concoctée par leurs soins.

* L'intégralité du manifeste est à retrouver dans un article à paraître dans les colonnes d'Info Chalon.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati