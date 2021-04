CORONAVIRUS : une troisième dose du vaccin Pfizer sera «probablement» nécessaire... et même sans doute une par an

Les personnes ayant reçu le vaccin de Pfizer auront «probablement»besoin d'une troisième dose d'ici six mois à un an, puis sans doute d'une injection chaque année, a affirmé le patron du géant pharmaceutique américain, Pfizer. Une annonce qui devrait soulever un certain nombre de commentaires, au regard des polémiques ambiantes entourant la vaccination face à la COVID 19.